KUULA | Kristi Prik: suvel Tallinnas toimuv discgolf’i suure slämmi etapp tuleb veelgi võimsam ja mitmekesisem

Kristi räägib, kuidas hoida oma mängus värskust ja lõbu ka siis kui esimesest mängust on möödas juba üle kümne aasta. Piilume veidi suvise discgolf’i suursündmuse telgitagustesse ning uurime, keda või mida võib külastaja sel korral Tallinna Lauluväljakul näha ning nagu ikka uurime veidi ka isiklikke eesmärke.

Kes on oodatud Baltic64 tiimiga liituma? Milline on peresisene konkurents ühiselt alistatud spordiala harrastamisel? Milline on hinnang Eesti sisuloome kvaliteedile discgolf’i skeenel ning kas Kristi mängib ka talvisel ajal discgolf’i?