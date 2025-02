Katjuša, Gazprom ja sõda. Miks armastab Serbia sport Venemaad nii palavalt?

Crvena zvezda fännid ja ka klubi ise valmistusid neljapäeval Belgradis peetud mänguks tõsiselt. Eesmärk oli üks. Näidata, et Serbia või vähemalt need 20 000 inimest, kes Stark Arenale kogunesid, toetavad Venemaa – Ukraina sõjas agressorit. Sümboolne oli seda teha just Žalgirise vastu, sest Euroliiga klubidest on just nemad seisnud kõige häälekamalt Ukraina selja taga. Lisaks on USA presidendi Donald Trumpi tegutsemise tõttu sõda taas maailmas teema number üks.