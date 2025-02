Eesti iluuisutaja on rekordilise lühikava järel juunioride MM-il medalimängus

Goidina tegi lühikavas eksimusteta sõidu ja sai kohtunikelt 64,15 punkti, mis on tema isiklik rekord. Lühikava võitis ülekaalukalt tiitlikaitsja Mao Shimada Jaapanist, kes sai 74,68 punkti. Teine on Inga Gurgenidze Gruusiast 67,47 punktiga ja kolmandal kohal on Ami Nakai Jaapanist 66,84 punktiga. Vabakava eel on medalivõimalused paljudel sportlastel, nende seas Goidinal, sest kõik uisutajad kohtadel kaks kuni kaheksa mahuvad nelja punkti sisse.