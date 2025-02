TÄNA DELFI TV-s | Uue peatreeneriga Kalev/Cramo võõrustab TalTech/Alexelat

Mõlemad võistkonnad muutsid koondisepausi ajal treenerite koosseisu. Kalev/Cramo peatreeneriks sai senine abitreener Indrek Reinbok, kes asendab Poola kõrgliigasse Varssavi Legiasse siirdunud Heiko Rannulat. Reinbok tõi enda abiliseks seni TalTechis sama ametit pidanud Kris Killingu.

„See on tõesti huvitav juhuste kokkulangemine, et esimene mäng uues rollis on just vana koduklubi vastu. Pinget ma ei tunne, pigem elevust. Ootan huviga seda mängu, et näha, millega TalTech suudab seekord üllatada. Oleme valmis,“ ütles Killing.

Killing rõhutas, et Kalev/Cramo ei tohi lasta TalTechi mängijatel kohtumise alguses enesekindlust saada: „Neil on häid viskajaid ja see on kindlasti nende tugevus. Kaitses tuleb olla hoolikas ja agressiivne.“

Kui TalTech saab oma rünnaku käima, võib neist kujuneda ohtlik vastane. Aga kas TalTechil on ka nõrkusi, mida Kalev/Cramo saaks ära kasutada? Killing vastas sellele küsimusele salapäraselt, kuid enesekindlalt: „Igal meeskonnal on omad tugevused ja nõrkused. Meie teame, mis on TalTechi nõrkused ja proovime need enda kasuks tööle panna.“

Uue treenerite duo jaoks on see mäng esimene võimalus näidata, millise mängustiiliga edasi liigutakse. Killingu kohanemine uues rollis on olnud tema enda sõnul sujuv: „Ei saaks öelda, et miski otseselt üllatanud oleks, aga olen pidanud positiivses võtmes kiiresti ümber lülituma. Kalev/Cramos on teised nõudmised, millega oli vaja kohaneda ja mis oli vaja endale selgeks teha. Ootan juba pikisilmi esimest mängu.“

Kalev/Cramo poolelt jäävad mängust eemale vigastatud Kasper Suurorg ja Arik Smith.

TalTech/Alexela peatreener Alar Varrak täitis Killingust vabaks jäänud koha kogenud Toomas Annukiga.