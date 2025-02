Rallisõitja Kris Meeke võitis kohtu abiga meistritiitli

Kuigi Portugali rallimeistrivõistluste uus hooaeg algab juba järgmisel nädalal, siis eelmise aasta tulemuste osas oli pikalt segadus. Hooaja kokkuvõttes edestas 45-aastane Meeke kahe punktiga kohalikku sõitjat Armindo Araújot, ent kohalikud seadused ei lubanud võõrmaalasel Portugali tšempioniks tulla.

Meeke ja tema taga olnud sealne Sports & You meeskond otsustasid 2008. aastal välja kuulutatud Regime Jurídico das Federações Desportivas reeglistiku vaidlustada ning lõpuks vaieldi asi selgeks kohtus. Õigusemõistjad leidsidki, et seadus on diskrimineeriv, ebaõiglane ja moonutab sportlikke tulemusi, samuti olevat see vastuolus Euroopa Liidu õigusruumiga.

Nii otsustas kohus, et kui võõrsõitjad tohivad Portugali meistrivõistlustel kaasa lüüa, siis on neil õigus ka meistritiitlit võita. 2009. aastal IRC-sarja hooaja kokkuvõttes esikoha võtnud Meeke tunnistas, et 15-aastase pausi järel tiitli võitmine polnud talle isiklikult oluline, aga see oli oluline tema sealsele meeskonnale.

„Mul on rohkem hea meel Hyundai Portugali ja Sports & You üle, sest nende jaoks oli see põhimõtte küsimus,“ lausus Meeke DirtFishile. „Nad investeerisid suures summad Portugali meistrivõistlustel osalemiseks, mistõttu on mul nende üle väga hea meel. Mul enda pole mitte mingit vahet, kas ma olen Portugali meister või mitte. Nüüdseks ma lihtsalt naudin sõitmist ja sellised tiitlid ei tähenda minu jaoks tegelikult midagi.“

Britt lõi omal ajal pikalt kaasa ka autoralli MM-sarjas, kus tema parimaks jäi 2015. aasta hooaja kokkuvõttes saadud viies koht. Kokku viis MM-rallit võitnud Meeke lööb Portugali meistrivõistlustel kaasa ka tänavu, tõenäoliselt on tema suurim konkurent tiitliheitluses Dani Sordo.

