MM-i PÄEVAKOMMENTAAR | Norra ja Rootsi pettunult viigis, Soome suusataja imepronks ning Eesti mehed häbipostis

Midagi pole teha, kui suusatajad, kel pole püssi seljas, ent numbrid rinnas ja lumehelbe-kujulised medalid silme ees (kusjuures need on odavast plekist, hinnaga 99 eurosenti tükk) rajale sööstavad, istub eestlane automaatselt ekraani taha. Ju on murdmaa meil geenides ning saanud võimendust maskuliinsetelt haloomeestelt Toomas Ubalt ja Lembitu Kuuselt, kes üht MM-i kommenteerides kuulutasid, et kõik suusanaised käivad nende alt läbi.