Eestlane võitis jääpurjetamise EM-il kulla

„Kergendus!“ märkis Maalinn. „Kui juhid regatti juba teisest päevast alates, siis on ootused ja lootused suured. Suutsin lõpuks nii tugeva kui ka nõrga tuulega stabiilselt ja kiiresti sõita ning nii see võit tuli.“

Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann tunnustas Maalinna saavutust. „Eesti jääpurjetamine on väga heal tasemel, järelkasv on tugev ja meie sportlaste tase ülikõrge. Rasmus Maalinna Euroopa meistritiitli üle on siiralt hea meel. See on Eesti jääpurjetamisele suur võit!“ ütles ta.