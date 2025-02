Panathinaikos registreeris Euroliiga koosseisu Eesti korvpallilootuse

12. märtsil täisealiseks saav Binis on Eesti noortekoondislane, kes igapäevaselt saab korvpalliharidust Panathinaikose noortesüsteemis, kelle ridades on ta saanud väljakule ka Euroliiga noorteturniiril. Sel nädalal registeeris Kreeka klubi 210-sentimeetrise keskmängija Euroliigas esindusmeeskonda.

Minutite saamine on Binisel siiski päris keeruline, sest Ateena satsi koosseisus on lausa viis tsentrit. Neist prantslane Mathias Lessort ja türklane Ömer Yurtseven on küll vigastatud, aga veebruaris lõi meeskond käed kogenud sakslase Tibor Pleißiga ning lisaks on koosseisus Lõuna-Sudaani koondise täht Wenyen Gabriel.