Karjääri parima sõidu teinud Pulles veerandfinaali lõpust: veidi jäi asi kogemuse taha

„Kvalifikatsioon läks üle ootuste hästi, sest 15. koht on päris hea tulemus. Kaotus Jonna Sundlingule oli küll märgatav, aga ta võitis teist kohta kuus sekundiga, seega viis sekundit teisele kohale kaotada ei olnud väga hull,“ vahendas suusaliit Pullese võistluse järgseid mõtteid.

Väga tasavägises veerandfinaalis oli Pulles viies, teise koha saanud Lotta Udnes Weng oli temast vaid 0,17 kiirem. „Veerandfinaali algus oli hea, lõpp ei läinud aga kahjuks nii nagu oleksin soovinud. Ma olen nii vähe sellises formaadis sõitnud ja MK-sarjas edasi pääsenud, et ilmselt jäi veidi ka kogemuse taha,“ arvas 26-aastane sportlane.

Ükski mees 50 parema sekka ei mahtunud

„Sõit oli raske. Teadsin, et täna peab väikestviisi ime sündima, et oleks variant edasipääsu peale sõita, aga kahjuks seda ei juhtunud. „Eelmise aasta kevadel võtsin eesmärgiks kindlalt veerandfinaali edasi pääseda, aga sellest jäin ma väga kaugele,“ ütles 23-aastane sportlane.

Dremljuga sõnul sai ta juba stardist välja minnes aru, et keha ei toimi nii nagu peaks. „Kuni tänaseni oli vormi koha pealt teadmatus, sest olin peale Eesti meistrivõistlusi nädal aega tõbine ja korralikult treenida ei saanud. Ma loodan, et saan hooaja viimasteks võistlusteks, kaasa arvatud Tallinna maailmakarika etapiks, piisavalt ja kvaliteetselt trenni teha, et seal Eesti rahva ees korralik tulemus välja sõita,“ hoidis ta positiivset meelt.