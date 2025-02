AMETLIK | Eesti korvpallikoondis mängib EM-finaalturniiril Riias

Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu: “Eesti fännid on valmis järgima meie rahvuskoondist maailma otsani, toetades neid nii võitudes kui ka rasketel hetkedel. Seetõttu on liidu kohustus muuta EuroBasket 2025 teekond meie toetajatele võimalikult kättesaadavaks ning mul on hea meel, et oleme suutnud selle ellu viia. Mul pole kahtlustki, et meie fännide hääled kõlavad üle kogu Eesti ja kajavad Riiast kuni Leedu piirini. Eesti korvpalliliit on erinevate ühiste projektide kaudu loonud tugeva koostöösuhte Läti korvpalliliiduga. Pole saladus, et üks meie peamisi eesmärke on kindlustada õigused FIBA EuroBasket 2029 alagrupiturniiri korraldamiseks Tallinnas. Minu arvates on Läti korvpall viimastel aastatel olnud paljudele riikidele eeskujuks, korraldades edukalt tipptasemel võistlusi. Seetõttu soovime saada esmakogemust, et tagada ka Eestis muljetavaldava korvpalliturniiri korraldamine.“