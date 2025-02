Suurte traditsioonide edasiviija Kristjan Ilves jätkab hoolimata keerulisest hooajast esimese medali jahti

Kahevõistlus on eestlaste jaoks olnud pikalt oluline ala. Kõik algas omal ajal Uno Kajakust. Pärast teda tulid Tõnu Haljand, Fjodor Koltšin, Allar Levandi ja Ago Markvardt. Nüüd jätkab suuri traditsioone Kristjan Ilves. Täiskasvanute tiitlivõistluste medaliteni on neist seni küündinud ainult Levandi. Lähedale on jõudnud ka teised. Neist kõige lähemale just Ilves.