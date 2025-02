VASTULAUSE | Tanel Tein: riiklikult kriitiliste küsimuste lahendusteni viib avatud arutelu, mitte distantsilt ideede eitamine

Kogenud ja lugupeetud ajakirjanik Jaan Martinson avaldas Delfis arvamusloo „Riigikogu naeruväärne jututuba teemal „Kuidas tuua medaleid ja panna lapsed liikuma“. Lahendust ta ei leidnud ja alustas teema mahategemist järgnevalt: „Eesti riigil pole tahet ega ideed, kuidas noori liikuma panna ja neid rasvumisest päästa.“ Martinson on eksitanud oma arvamusega avalikkust – riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu on just esmane tahteavaldus, et oleks võimalik muutuseid süsteemselt ning koostöös ellu viia.