TÄNA DELFI TV-s | Võru Barrus üritab Pärnu vastu poolfinaalseeria viigistada

Kui Pärnu võtab võidu, tagavad nad koha finaalis, sest avamäng võideti 3:1. Barruse edu korral toimub vajadusel kolmas mäng Pärnus 2. märtsil.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütles avamängu kohta, et masendust see ei tekitanud ja kodupubliku ees minnakse taas võitu jahtima.

„Me olime selleks mänguks hästi valmis ja taktikalised plaanid, mis me tegime, suures pildis toimisid. Lõime nii esimeses kui teises geimis endale väga head võimalused see asi enda kasuks kallutada, aga otsustavatel hetkedel ei suutnud ära otsustada asju. Tegime mõned oma vead ja Pärnu lõi ka väga head servi tähtsatel momentidel. Lõime endale võimalused, ent i-le jäi täpp panemata ja mul oli pidevalt tunne, et midagi jääb puudu. Puudu jäi Renato Santose panusest, kes tegi selgelt hooaja kehvema esituse rünnakul, kui saaks kätte tema tavapärase esituse, oleks meil paremad võimalused,“ sõnas Lüütsepp.

„Teine mäng on meie kodusaalis ja võtame avakohtumisest kaasa positiivse tunde, et suudame nendega mängida küll. Lihtsalt oma asjad on vaja ära teha ja nende rünnak ja serv rohkem kontrolli all hoida. Nad oskavad hästi servida ja oleme selleks ka kodus valmis. Proovime korrektuurid teha ja tahame selle seeria kindlasti Pärnusse tagasi viia,“ lisas juhendaja.

Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik tõdes esimesele poolfinaalile tagasi vaadates, et pilvedesse tõusmiseks põhjust pole.

„Lõpuks me suutsime oma servisurve peale suruda tõesti, aga nad said mängu vältel selle survega ilusti hakkama ka. Mänguplaan õnnestus enam-vähem. Kordusmänguks peame eelkõige oma mängule keskenduma ja oluline on see, millise olekuga sellele peale läheme. Olgem ausad, esimeses mängus meid vahepeal justkui polnudki kohal. Võit küll tuli, aga ausalt-öeldes mänguga rahule ei jäänud,“ ütles nurgaründaja.

„Juurde on meil panna kõvasti ja igal pool. Oma julgestus on kindlasti koht, kus suudame palju paremini tegutseda, aga selleks peame mentaalselt ka kohal olema! See esimene mäng oli hea õppetund meile!“ lisas Raadik.

Teise poolfinaalipaari esimeses mängus võitis Tartu Bigbank kodus 3:0 Daugavpilsi Ezerzeme/DU-d. Seeria teine kohtumine peetakse täna kell 19 Daugavpilsis. Ka seda matši kannab üle Delfi TV.

