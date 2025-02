TÄNA DELFI TV-s | Kas Tartu Bigbank kindlustab koha Cronimet liiga finaalis?

Avakohtumise võitis Tartu kindlalt 3:0. Kui vaja läheb kolmandat mängu, peetakse see 3. märtsil kell Tartus.

Bigbank peatreener Alar Rikberg ütles, et kuigi suures pildis kulges avamäng sujuvalt, on ka parandamisruumi.

„Saime esimeses geimis kohe korraliku edu, ent lasime nad mängu tagasi ja lõpp läks üsna napilt, selle üle saab nuriseda. Aga teises ja kolmandas geimis suutsime kohe korraliku servisurve peale panna ja Daugavpilsi mitte mängu sisse lasta. Võtmekohad olid meie kvaliteetne servimäng, nende sidemängijale meeldib üsna palju ka temposid kaasata, ent selle võimaluse võtsime väga väheseks. Ja ka meie rünnak oli hea – korraliku protsendiga ja ka vigade arv oli kontrolli all,“ kirjeldas peatreener.

„Lätis mängida pole kunagi liiga mugav ja seetõttu sõidame kolmapäeval sinna kohale, et saaksime ka ühe trenni teha ja just servijoone tagant parema tunnetuse. Meie serv on nende saalis olnud hambutu. Muus osas pole vaja jalgratast leiutada, pärast avakohtumist oli üks vaba päev ja nüüd oleme taas trennirütmis. Muidugi oleks mugavam finaalipäevaks valmistuda, kui ei peaks esmaspäeval kolmandat kohtumist pidama, sest ettevalmistusaeg oleks pikem, aga võtame mäng korraga ja keskendume neljapäevasele kohtumisele,“ lisas Rikberg.