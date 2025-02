DELFI VIDEO | Karl-Johan Lips: tulime hoopis teise keskendumisega peale

Kui hooaja esimesel mängul oli Tartul Keila KK vastu väga keeruline, siis sel korral saadi märksa lihtsam võit. „Tulime hoopis teise keskendumisega peale. Meil on suhteliselt raske treeningtsükkel olnud, aga vahel on see just hea lisafookus. Kui jalad on väsinud pead eriti keskendunud olema,“ selgitas Lips.