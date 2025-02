Tänak käskis Rootsis probleeme valmistanud auto tehasesse uurimisele saata

„Ülifrustreeriv oli läbi päeva aega kaotada. Kui tuled rallile suurte lootustega ja see läheb hoopis nii, siis on seda keeruline alla neelata. Kuid peame seda tegema ja vaatame tulevikku,“ ohkas Tänak ralli järel.

Pärast Rootsi võistlust nõudis Tänak, et tema kasutuses olnud Rally1 auto läbiks Alzenau tehases põhjaliku ülevaatuse. Ilmselge on see, et tehniline rike maksis Tänakule MM-punkte.

Tänak selgitas, et küsimus on masina töökindluses. „Teame, et (vanem auto) peab vastu. (Keenia) on ralli, kus vastupidavus on prioriteet,“ märkis eestlane.