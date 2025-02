EOK kärpis tugiteenuste süsteemi. Sportlased on mures – selle raha eest palju ei saa

Nädal tagasi laekus alaliitude postkastidesse muret tekitav kiri. Eesti olümpiakomitee (EOK) andis teada, et Team Estoniasse kuuluvatele sportlastele ette nähtud tugiteenuste süsteemi muudetakse teenuste arvu põhisest rahapõhiseks. Ehk siis kui varem said näiteks A ja B kategooria atleedid aastas teha tasuta kaks koormustesti ja neli vereanalüüsi, käia 48 korda füsioterapeudi vastuvõtul ning kasutada psühholoogi ja toitumisnõustaja abi vastavalt vajadusele, siis nüüd saavad nad ise valida, millist teenust kasutada. Ainult et ette on nähtud piirsumma – 2500 eurot aastas. C kategooria sportlased saavad nüüdsest tugiteenuseid 1500 ja noorsportlased 1000 euro eest.