ROK palus talispordi alaliitudel venelased järgmisele olümpiale lubada

ROK loodab, et agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlased saavad 2026. aasta Milano ja Cortina d’Ampezzo taliolümpiamängudel võistelda sarnaselt eelmise aasta Pariisi suveolümpiale neutraalsete sportlastena.

Pariisi olümpial võistles neutraalse lipu all 15 Venemaa sportlast. Olümpiapileti pidid venelased seejuures välja teenima rahvusvaheliste spordialaliitude korraldatud võistluste kaudu.

SVT teatel on ROK järgmise olümpia teemal suhelnud nii rahvusvahelise laskesuusatamise liidu (IBU) kui rahvusvahelise suusaliiduga (FIS).

„Nad pole öelnud, et tehke seda või te ei saa meilt [ROKilt] raha. Kuid nad on väga selgelt öelnud, et tahavad leida lahenduse, et neutraalsed sportlased saaksid olümpial osaleda,“ rääkis üks allikas SVT-le.

„Nad tahavad seda väga ja loodavad, et järgmisel hooajal saavad neutraalsed sportlased võistelda,“ kinnitas IBU president Olle Dahlin.

„Võib öelda, et on arvamus, et sarnane korraldus [Pariisi olümpiaga] oleks hea ka Milano-Cortina jaoks. Venemaa ja Valgevene on aga tänase otsuse kohaselt võistluskeelu all ja me ei aruta seda küsimust hetkel,“ lisas Dahlin.

Põhjamaad ROKi plaani ei toeta

Soome laskesuusaliidu president Jaakko Puurula ja Soome suusaliidu juht Sirpa Korkatti polnud ROKi sellisest ettepanekust IBU-le ja FIS-ile midagi kuulnud.

„Ma pole sellest üldse kuulnud. See on täiesti uus info,“ ütles Korkatti soomlaste MTV-le.

„Ühtegi ametlikku seisukohta pole liiduga arutatud, kuid minu isiklik seisukoht on, et mitte mingil juhul,“ rõhutab Puurula, et agressoreid ei tohi spordiareenile tagasi lasta.

Sama selge on ka Soome suusaliidu seisukoht Venemaa sportlaste võimaliku tagasituleku osas.

„Meie seisukoht on üsna selge ja see on sama, mis siiani. Seni kuni Venemaa peab Ukrainas agressioonisõda, absoluutselt mitte,“ ütles Korkatti.

Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ütles Delfile, et kuuleb ROKi läbirääkimistest FISiga esimest korda.

“Ei ole üldse kursis. Meieni ei ole sellist infot jõudnud,“ sõnas Koll.

Ta lisas, et Eesti suusaliit seda plaani kindlasti ei toeta: „Meie vaade on asjale ikka see, mis ta on olnud kolm aastat. Päeva lõpuks ei ole sõjatandril midagi muutunud ja seetõttu pole ka vajadust millegi muutmiseks.“

