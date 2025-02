VIDEO | Keenia ralliks testiv Neuville sattus ootamatusse olukorda

Kuna võistkondadel ei ole lubatud Rally1 autosid väljaspool Euroopat testida, viib Hyundai oma Keenia etapi eelse testi läbi Portugalis. Hyundai meeskond on püüdnud Safari ralli tingimusi võimalikult täpselt imiteerida ning seetõttu on valitud rajal ka väga mudaseid kohti. Üks selline koht üllatas Thierry Neuville’i ja tema kaardilugejat Martijn Wydaeghe`i nii tõsiselt, et nende maastur vajus sügavale porisse ja nad vajasid teekonna jätkamiseks pukseerimisabi, kirjutab Soome portaal Rallit.fi.