AMETLIK | Kergejõustiku sise-EM-ile sõidab üheksaliikmeline Eesti koondis

Seitsmevõistluses asuvad starti ka Karel Tilga ning eelmiste Euroopa sisemeistrivõistluste pronksimees Risto Lillemets . Edetabeli järgi on koha välja teeninud ka Rasmus Roosleht , kuid kuna ühest riigist saab ühel alal võistelda ainult kolm sportlast, siis on Roosleht kirjas varusportlasena ning pääseb starti juhul, kui keegi eelpool nimetatud kolmest sportlasest mingil põhjusel võistlemisest loobuma peaks.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi sõnas, et tal on hea meel koondist tutvustada hea koostööpartneri Coop Panga peakontoris, kus viimati kogunesime üheksa kuud tagasi, et avalikustada koostöö algus. „Oleme tänulikud Coop Panga toetuse eest ning teatame rõõmuga, et eelseisvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel ja maailmasisemeistrivõistlustel kannavad Eesti kergejõustiklased oma võistlusriietel Coop Panga logo.“