Tuline derbi läks kalliks maksma. Liverpooli peatreener sai juhendamiskeelu ja krõbeda rahatrahvi

Everton ja Liverpool leppisid toonases kohtumises 2:2 viiki. Kodus mänginud Evertonile tõi viigipunkti James Tarkowski värav matši kaheksandal lisaminutil. Seejuures nõudis Liverpooli leer tabamuse tühistamist, sest nende hinnangul tehti väravale eelnenud olukorras viga punasärkide kaitsjale Ibrahima Konatele.

Vahetult peale lõpuvilet puhkes kahe meeskonna vahel suurem kaklus, mille algatasid Evertoni poolelt Abdoulaye Doucoure ja Liverpooli mängija Curtis Jones. Mõlemad mehed said peakohtunik Michael Oliverilt teise kollase kaardi ja seega ka punase. Punase kaardi said ka Liverpooli peatreener Arne Slot ja Sipke Hulshoff, kes matši järel kohtunikega vaidlema läksid.

FA teatas kolmapäeval, et sõltumatu komisjon on otsustanud osapooli karistada. Everton sai 65 000 naela suuruse ja Liverpool 50 000 naela suuruse rahatrahvi selle eest, et ei suutnud mängijaid kontrolli all hoida.

Lisaks karistati nii Sloti kui ka tema abilist kahemängulise juhendamiskeeluga, sest leiti, et nad „käitusid kohtunike suhtes ebasobivalt ja/või agressiivselt ja/või solvavalt“. See tähendab, et Slot ja Hulsfhoff jäävad eemale Liverpooli kahest järgmisest liigamängust Newcastle Unitedi ja Southamptoni vastu. Ühtlasi sai Slot 70 000 ja Hulshoff 7000 naela suuruse trahvi.

46-aastane hollandlane Slot rääkis hiljem, et teda häiris asjaolu, et mängu lõpp nii pikaks venis, kuigi esialgu anti viis lisaminutit. Ta tunnistas, et „emotsioonid said temast võitu“, meenutas BBC. Slot on tänavu juba ühe mängukeelu saanud, kui ta pidi detsembris liigakarikasarja veerandfinaalist Southamptoni vastu kõrvale jääma, sest tal oli all kolm kollast kaarti.

Liverpooli jaoks on tänavune hooaeg kulgemas siiski suurepäraselt, sest liigas ollakse 64 punktiga kindel liider. Edu lähima jälitaja Londoni Arsenali ees on 11 silma. Everton on 31 punktiga 14. positsioonil.

