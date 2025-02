Saksamaa laskesuusakoondise peatreener lahkus keset hooaega ametist

Pressiteate kohaselt esitas 58-aastane sloveen ise soovi amet maha panna. Endine olümpiasportlane ja kohalik alaliit leppisid kokku, et tänavusel hooajal veel ees ootavat kolme MK-etappi kasutatakse selleks, et paika panna plaanid tulevaks olümpia-aastaks.

Uroš Velepec oli Saksamaa koondise peatreener alates 2023. aastast. Enne seda oli ta aasta töötanud sakslaste juures abitreenerina.

„See ei ole spontaanne otsus ning on vähesel määral seotud meie tulemustega MM-il, kuigi meie ootused olid kõrgemad,“ viitas Velepec Lenzerheides toimunud tiitlivõistlustele, kus sakslased võitsid ühe kulla, ühe hõbeda ning kolm pronksi. „Me ei ole praegu tasemel, kuhu oma eesmärgid seadsime.“

„Kui meil oleks piisavalt aega, suudaksime kindlasti praegusest seisust välja tulla, aga peatreenerina näen, et vastutan nii lühi- kui pikemaajaliste tulemuste eest. Seega jõudsin järeldusele, et vajame kohe praegu uut jõudu, et olla 2026. aasta olümpial edukad,“ selgitas sloveen, kelle koha võtab üle 39-aastane endine laskesuusataja Tobias Reiter. „Sellepärast ka välja pakkusin, et pole mõtet kauem oodata ja muutus tuleks kohe ära teha.“

Laskesuusaosakonna spordidirektor Felix Bitterling tänas Velepecit tehtud töö eest. „Loomulikult on praegune ajastus ebatavaline, aga Uroš selgitas meile motiivid ära. Järgmised kolm nädalat on tiimi dünaamika osas väga olulised, seega tulime tema otsusele vastu,“ sõnas ta.

Laskesuusatamise MK-sarjas on sakslastest mehed sel hooajal jõudnud poodiumile neljal korral. Individuaalselt on korra poodiumile astunud Danilo Riethmüller ja Philipp Nawrath, kahel korral on meeste teatenelik saanud kolmanda koha.

Naiste seas on pilt hoopis parem, sest Franziska Preuss juhib MK-sarja. Esikaheksas on ka seitsmendat kohta hoidev Selina Grotian. Sakslannad on tänavu võitnud neli individuaalset MK-etappi ja kahel korral ka teatesõidu.

Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg jätkub 7. - 8. märtsini Tšehhis Nove Mesto na Moraves toimuva etapiga.

