Soomlane tootis MK-etapi suusaraja lume kaks korda odavamalt ja kahe nädalaga: sama mees rajas Pärnusse Baltikumi ainsa lumesauna

Revolutsiooniline tehnoloogia on kohandatud Põhja-Euroopa kliimale

Revolutsioonilise tehnoloogiaga lumekahurid näitavad oma efektiivsust just sellistes kliimatingimustes, kus temperatuur on vaid mõned kraadid alla nulli ning õhuniiskus kõrge. „Tootsime lund miinus ühe ja miinus nelja kraadi vahel,“ selgitab kogu protsessi eest vastutanud soomlane Erkki Leuska. „See tehnoloogia on Tallinna lauluväljaku tingimustesse ideaalne, sest külmemaks kui miinus viis kraadi seal tavaliselt ei lähe ning õhuniiskus on mere läheduse tõttu alati sada protsenti.“