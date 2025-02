Soome koondist tabas MM-i eel veel üks valus tagasilöök

Soome suusaliit teatas esmaspäeval, et grippi on haigestunud nende suurim medalilootus, kolmekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen. Kogenud soomlane jätab kindlasti vahele käimasoleva nädala võistlused, küsimärgid on üleval ka järgmise nädala osas.

Teisipäeval selgus, et tõsiselt haigeks on vahepeal jäänud ka 33-aastane Perttu Hyvärinen, kes kaks aastat tagasi Planica MM-il aitas Soome teateneliku hõbemedalini.

Soome suusaliidu kohaselt jätab Hyvärinen kindlasti vahele laupäevase suusavahetusega sõidu. Pekingi olümpial oli ta samal alal seitsmes.

33-aastane Hyvärinen rääkis Soome rahvusringhäälingule (YLE), et alaliidu pressiteade oli isegi optimistlik ning tõenäoliselt teda Norras üldse ei näegi. „Me räägime praegu vähem kui üheprotsendilisest võimalusest,“ tunnistas suusataja. „MM-il ajad edu taga, aga sellise tervisega pole see võimalik.“

Hyvärineni sõnul tuvastati tal nii rinoviirus kui A-tüüpi gripiviirus. „See oli kindlasti üllatav, et kaks viirust korraga leiti,“ tõdes ta.

Yle teatel on tõenäoline, et ka Niskanen jääb kogu MM-ilt eemale. „Nüüd peavad noored mehed kangelased olema, vana kaardivägi on kõrvale surutud,“ võttis Hyvärinen olukorra kokku.

Trondheimis jagatakse murdmaasuusatamises esimeses medalid välja neljapäeval, kui kavas on sprindivõistlus.

