TIPPHETKED | Rapla vastu suure eduseisu maha mänginud Keila Coolbeti kurb seeria sai jätku

Kolmandal perioodil ei suutnud Coolbet suurendada, kuid Rapla ei suutnud ka vahet oluliselt vähendada. Rapla võitis kolmanda veerandaja ühe punktiga, mis tähendas, et enne viimast perioodi juhtis Keila Coolbet 69:58. Neljandal perioodil sai Rapla aga duhhi üles ning tegi otsustava vahespurdi. Lõpuminutitel sai kodumeeskond eduseisu ning seda enam käest ei andnud. Kohtumise võit läks seega 87:83 skooriga Raplale. Coolbetile oli see juba kümnendaks järjestikuseks kaotuseks.

Enne kohtumist

Rapla Utilitas on Brett Nõmme käe all võitnud tänavu 23 mängust 11, millega nad on tabelis üheksandal positsioonil. Viimati alistasid nad 8. veebruaril kodus Pärnu Sadama 113:76.