Nõmme Kalju palkas Ghana ründaja, kelle hüüdnimeks on Harry Kane

19-aastane Jabir on füüsiliselt tugev ründaja, kes on oma koduliigas 12 mänguga löönud kokku 15 väravat, teenides omale sellega hüüdnime „Harry Kane “, teatab Kalju kodulehekülg .

Ibrahim Jabir: „Kümme päeva Kaljus veenis mind, et see on klubi, kus noorte talentide arengule pööratakse erilist tähelepanu. Klubi juhtkond, treenerid ja meeskond võtsid mind soojalt vastu ning kohanesin kiiresti. Kalju mängijate üleminekuajalugu on muljetavaldav ning olen valmis andma endast parima, et lüüa klubi eest palju väravaid, võita tiitleid ja rõõmustada fänne!“