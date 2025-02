„Hinnad on absurdsed!“ Trondheimi MM-i hinnatase on ka norralaste jaoks šokeeriv

Kui inimene soovib Trondheimi maailmameistrivõistluste ajal ööbida hotellis, on hinnad tõusnud juba üle tavatarbija valuläve.

Väga kõrgete hindade osas on avalikult sõna võtnud mitmed tuntud inimesed. Teiste seas ka Hans Tettli, kes on Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo fännklubi eestvedaja.

„Hinnad on absurdsed. Ma saan aru, et MM-võistlused tõstavad nii suure ürituse puhul veidi hotelli- ja korterihindu. Kuid tundub, et neile ikka ei piisa,“ sõnas Tettli Dagbladetile.

Ta väidab, et on näinud maju, mida on üritatud kaheteistkümneks päevaks välja rentida 702 000 Norra krooni ehk enam kui 60 000 euro eest.

„See on täiesti hullumeelne,“ leiab Tettli, kes on käinud Kläbot toetamas alates 2015. aastast. Enne seda fännas ta tulihingeliselt Petter Northugi.

Tettli on koos fännklubiga reisinud korduvalt ka Tour de Ski`le ja teistele MM-võistlustele, kuid sarnaseid hindu pole ta varem näinud.

Ta on teemat arutanud ka teiste riikide fännklubidega. Teiste seas on nii Prantsusmaa kui Itaalia fännid talle kinnitanud, et nad ei saa endale Trondheimi reisimist lubada.

Tettli kardab, et Norrasse tulebki väga vähe välismaalasi. „Nüüd ma kardan, et see tuleb suur rahvuslik meistrivõistlus – mitte MM. See on kurb.“

Trondheimi võistluste direktori Åge Skinstadi sõnul oli 220 000 MM-i piletist esmaspäeva seisuga müüdud ligikaudu 192 000.

Veel teisipäeval oli Trondheimis palju vabu majutuskohti. Odavaim võimalus väikeses korteris või toas ööbida on 150-200 euro ringis. Kalleimate korterite eest küsitakse üle tuhande euro öö kohta.

