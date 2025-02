Eesti jalgpallinaiskond alustas Rahvuste liigat kaotusega

Iisrael alustas kohtumist aktiivsemalt kui eestlannad ning jõudis esimesena pealelöökideni, kirjutab Jalgpall.ee mängu ülevaates. Esimene tõsine võimalus Eesti värava all tekkis 31. minutil, kui vastasmängija üks-ühele olukorras peale jäi, tsenderdas palli värava alla ning sealt Eden Avital löögile sai, kuid eestlannade õnneks lendas nahkkera väravapostist mööda.

Teise poolaja alguses suurendas Iisrael oma edu kaheväravaliseks. Taas standardolukorrast alguse saanud väravani jõudis Elianna Beard, virutades 48. minutil 25 meetrilt nahkkera võrku. Meie väravavaht sai küll käed vahele, kuid postipõrkest lendas pall siiski võrku.

Iisrael on nüüd Rahvuste liigas pidanud kaks mängu, kus mõlemas on teenitud 3:1 võit (ka Bulgaaria üle). Eesti ja Bulgaaria on esimese mängu järel punktideta.