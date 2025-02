Laskesuusataja Rastorgujevsi ja treeneri kaklust asus uurima Läti politsei

Hiljem kirjutas Bričsise abikaasa Baiba Bendika sotsiaalmeedias, et enne konflikti puhkemist oli Rastorgujevs öelnud, et hooldusmeeskonna esindaja varastas tema suusad. Väidetavalt oli hooldustiim sellest segaduses, kuna suusad on Fischeri omand ja lätlane oli sarnase süüdistusega tulnud välja ka aasta varem.

Rastorgujevs väitis esmaspäeval Läti televisioonile, et Bričsis lõi teda Šveitsis Lenzerheides toimunud maailmameistrivõistluste ajal. Bričsis kinnitas, et juhtum leidis tõesti aset, kuid viitas Rastorgujevsi süüle selles.

Politsei avalike suhete osakonnast kinnitati LETA-le, et politsei on saanud teate kahe mehe vahelisest konfliktist väljaspool Läti territooriumi ja võimaliku kehavigastuse tekitamise kohta, kirjutab Delfi.lv . Juhtunu osas on praeguseks algatatud osakondlik juurdlus.

Bendika sõnul lükkas Bričsis Rastorguevsi toast välja, sest ta kaitses oma perekonda. Treener oli sel ajal olnud koos oma pooleteiseaastase pojaga.

„Nähes, et ta [Rastorgujevs] on vaimselt ebastabiilses seisundis, tõukas [Bričsis] ta toast välja, et mitte perekonda ohtu seada,“ märkis Bendika oma postituses.

Rastorgujevsi hooaeg lõppenud?

Rastorgujevs tunnistas esmaspäeval, et tema õlg on tõsiselt vigastatud ja vajab operatsiooni, mis tähendab tema jaoks sisuliselt hooaja lõppu. Ühtlasi on lätlane ähvardanud, et kui Bričsis jätkab koondise treenerina, siis tema enam Lätiti ei esinda.

Läti laskesuusatamise föderatsiooni juhatus on nõudnud nii Rastorgujevsilt kui Bričsiselt kirjalikku selgitust juhtunu kohta.

Alaliidu (LBF) president Kaspars Sakniņš on ajakirjandusele öelnud, et nemad hoiduvad igasugustest kommentaaridest seni, kui juhtunu asjaolud on täielikult välja selgitatud.

Tänavusel MM-il sai 36-aastane Rastorgujevs oma parima koha 20 km distantsil, mille lõpetas 16. positsioonil. Oma karjääri kõige säravama hetkeni jõudis lätlane eelmise aasta maailmameistrivõistlustel, kui ta teenis ühisstardiga sõidus hõbemedali.

54-aastane Bričsis on samuti tiitlivõistluste medalimees. Ta võitis pronksmedali 2001. aasta MM-il individuaaldistantsil ning pronksmedali sai ta kaela ka 2005. aasta MM-i sprindis.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada