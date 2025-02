Latvala selgitas Evansi edu tagamaid: eelmisel aastal oli tal pinge peal

36-aastane Evans on alustanud hooaega suurepäraselt, olles võtnud Monte Carlost teise koha ja Rootsist võidu. Seejuures korjas ta Rootsis maksimaalsed 35 punkti. Sebastien Ogier kaotab talle 28, Kalle Rovanperä 30, Thierry Neuville 32 ja Ott Tänak 35 punktiga.

Toyota pealiku Latvala hinnangul on Evans edukalt kohanenud uute Hankooki rehvide ning asjaoluga, et hübriidi enam autodel pole. Teistpidi võtab tiimikaaslasel Rovanperäl uute oludega kohanemine rohkem aega.

„Kalle peab nüüd kohanema sellega, muutused tema sõidustiiliga ei sobi. Teisest küljest sobivad need hästi Evansi sõidustiiliga,“ vahendas Rallit.fi Latvala sõnu.

Latvala silmis on kaasa aidanud ka fakt, et Evans ei pea enam otseselt kandma tiimi esisõitja rolli ja ainsana sõitjate tiitli eest heitlema. Mullu tegi Toyotas tema kõrval ainsana täisaasta kaasa Takamoto Katsuta. Tänavu on ka Rovanperä täiskohaga tagasi.

„Me ei tahtnud tiimina panna Elfynit eelmise aasta olukorda, kus meil oli vaid kaks põhisõitjat. Takamoto oli endiselt olukorras, kus ta kogus kogemusi ja polnud tiitliheitluseks valmis,“ rääkis Latvala. „Elfyn teadis, et ta on (Toyota) ainus tiitli eest võitlev sõitja. See pani pinged peale.“

„Näen selgelt, et Evans saab nüüd rahulikumalt võtta. Tundsin kohe, et kui Evans teab, et tal on tiimi ja teiste sõitjate tugi, on ta rohkem lõõgastunud,“ lisas soomlane.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 20. - 23. märtsini toimuva Keenia ralliga.

