Skandaal Istanbuli derbis: Jose Mourinho kutsus vastaseid „ahvideks“, Galatasaray süüdistab peatreenerit rassismis

eTürgi liiga kahe esimese (liider Galatasaray edestab Fenerbahcet kuue punktiga) omavaheline kohtumine oli juba sellepärast omanäoline, et matši vilistas kohaliku vilemehe asemel sloveen Slavko Vincic. Nimelt soovisid mõlemad klubid, et nii tähtsat mängu vilistaks keegi väljaspool Türgit.

Mourinho on sel hooajal juba Türgi kohtunike kritiseerimise eest karistada saanud. Novembris teatas ta, et võitleb Türgi jalgpallisüsteemi vastu ning süüdistas kohalikke vilemehi selles, et nad pole Fenerbahce võistkonna vastu erapooletud. Endisele FC Porto, Londoni Chelsea, Madridi Reali ja Manchester Unitedi peatreenerile määrati ühemänguline juhendamiskeeld ja rahatrahv.