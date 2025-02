FIA vastas rallisõitjate kriitikale. „Ebavajalikule roppusele ei saa läbi sõrmede vaadata“

FIA andis esmaspäeval DirtFishile ka omapoolse kommentaari. „Nagu paljud rahvusvahelised organisatsioonid või spordiliigad, on ka meil käitumiskoodeks, mille täitmist sportlastelt ja nende tiimidelt ootame. Sõitjad on noortele fännidele eeskujudeks ja laiemalt maailma ees mootorispordi saadikud. See, kuidas nad võistlustel käituvad, on oluline,“ algas FIA kõneisiku vastus.

Vastus jätkus: „Koodeksi eesmärk on arendada spordimehelikkust ja austust. Selle alla käivad ka ootused seoses keelekasutusega, mida paljud võivad pidada solvavaks või sobimatuks. (Ebakorrektset) keelekasutust võib pidada spordiala kahjustavaks. Need reeglid ja karistused on kooskõlas nendega, mida meie kaasorganisatsioonid teistel globaalsetel aladel on paika pannud.“

Avalduses lisati, et igat juhtumit tuleb vaadata eraldi, „kuid ebavajalikule roppusele ja lugupidamatusele ei saa läbi sõrmede vaadata“.

Rallisõitjad tõstatasid oma avalduses ka teise küsimuse: kuhu FIA trahvidest saadud raha suunab? „FIA on mittetulundusühing. 2024. aastal investeeris FIA globaalselt 10,3 miljonit eurot rohujuure tasandi tegevustele. Eelmistel aastal oli FIA-l käsil 70 autospordi ohutusega seotud projekti, mille eelarveks oli 3,8 miljonit eurot. FIA egiidi all on üle 300 000 vabatahtliku ja ametniku ning üle maailma 2,7 miljonit võistlejat. FIA investeeris mullu 1,3 miljonit eurot, et luua muu hulgas uus osakond, mis treenib välja vabatahtlikke ning ametnikke,“ kõlas rahvusvahelise autoliidu vastus.

