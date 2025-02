Leedu koondise peatreener Kurtinaitis: Eesti muutub lähiaastatel veel tugevamaks

Leedu alustas kohtumist agressiivsemalt ning võitis avaveerandi 28:19. Poolajaks oli leedulaste eduseis 60:43. Kolmandal veerandajal tuli Eesti aga mängu tagasi. Eesti võitis kolmanda veerandaja 21:7 ehk viimase veerandaja eel oli võõrustajate eduseis 67:64.

Viimasel veerandajal hoidis Leedu ikkagi ohje enda käes ning Eesti väga ohtlikuks ei saanud. Leedulaste eduseis oli pidevalt 6 kuni 10 punkti ja lõpuks võidetigi seitsme silmaga.

Leedu koondise peatreener Rimas Kurtinaitis tunnustas matši järel eestlasi. „Eesti on noor tiim, kes muutub lähiaastatel veel tugevamaks. Meil olid omad probleemid, nii et väga hea, et publik aitas meid ja saime võitu nautida,“ vahendas Leedu Delfi Kurtinaitise sõnu.

„Ütlesin juba enne matši, et mängime väga hea vastasega ning nägimegi seda. Ainult esimesel poolajal läksime üllatavalt eest ära,“ jätkas leedukate loots, kes kiitis eestlaste kaitset kolmandal veerandal, kui võõrustajad hoiti vaid seitsme punkti peal. „Neil oli kaitses hea viisik, kogu aeg vahetati katteid. Meil polnud aega leida rohtu sellise kaitse jaoks.“

„Samas koosneb mäng neljast veerandajast, mis meile sobis. Mul on hea meel, et me ei murdunud ja leidsime jõu võitmiseks,“ lausus Kurtinaitis.

Oktoobris koondises ohjad üle võtnud Kurtinaitise käe all võitis Leedu neli viimast valiksarja mängu. 64-aastane peatreener jäi hoolealuste tööga kahes viimases valikaknas rahule.

„Meeskonna vaim oli hea, suutsime mängida soovitud tasemel agressiivsusega. Oskusi saab alati parandada. Kõige tähtsam on, et mängijad said aru, mida tahame: ei saa ainult nautida, vaid tuleb ka kõvasti tööd teha,“ summeeris Kurtinaitis.

H-alagrupis sai Leedu (5-1) ja Eesti (4-2) järel kolmanda koha Põhja-Makedoonia (2-4), aga neil EM-ile asja pole, sest Poolal (1-5) oli korraldajana juba koht tagatud.

EM-i alagrupid loositakse 27. märtsil Riias. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 27. augustist 14. septembrini.

