Shaquille O’Neal: andsin Atlanta olümpiamängude ajal positiivse dopinguproovi

52-aastane endine korvpallur tuli hiljuti uudisega välja TNT telesaate „Inside the NBA“ eetris, kus tema ja teised endised korvpallitähed Charles Barkley ning Kenny Smith ja kaassaatejuht Ernie Johnson arutasid praeguse Milwaukee Bucksi palluri Bobby Portis juuniori dopingujuhtumit.

Portis sai hiljuti 25-mängulise võistluskeelu, sest tema kehast leiti keelatud aine tramadooli jälgi. Portise agent Mark Bartelstein teatas CNNile saadetud avalduses, et 30-aastane korvpallur arvas ekslikult, et kasutab tramadooli asemel hoopis teist valuvaigistit nimega Toradol, mis ei ole keelatud.

„Tramadooli tablett, mida ta tarvitas, pärines tema abiliselt, kellel oli kehtiv valuvaigisti retsept, kuid mille kohta ta ütles ekslikult Bobbyle, et see on Toradol,“ märkis agent.

„Dopingu puhul on alati kirjas, mida tohid ja ei tohi võtta, kuid keegi ei räägi derivaatidest,“ kommenteeris O’Neal Milwaukee Bucksi mängija juhtumit. „Räägin teile nüüd ühe tõestisündinud loo. 1996. aasta Atlanta olümpia ajal paluti meil enne dopinguproovi mitte süüa. Mina võtsin (oodates) mooniseemne muffinit.“

„Hiljem leiti minu proovist kokaiini. Ütlesin, et oodake-oodake. Mu ema lööks mind maha ja ma pole mitte midagi sellist tarbinud,“ jätkas O’Neal. „Seejärel tehti uuringud ja leiti, et põhjuseks ongi mooniseemned, millel on kokaiiniga samad derivaadid.“

„Mina usun Bobby juttu, ta on hea mees,“ lisas Atlanta olümpial USA kuldmedalini aidanud O’Neal.

USA väljaanne Sports Illustrated seadis aga neljakordse NBA meistri jutu kahtluse alla. Seal toodi välja, et USA antidopinguagentuuri kodulehel on mooniseemned välja toodud, aga need võivad põhjustada positiivse proovi morfiini osas.