DELFI KLAIPEDAS | Rannula: saime aru, et peame kehad kõvaks ajama ja tegime sellest mängu

„Nad olid lihtsalt nii erinevad vastased. Tänase eel rääkisime väga palju Leedu füüsilisusest. Just nende tänane koosseis on sellele üles ehitatud, et seal on taga bulldogid ja jäime selle survega hätta. See ei ole siiski lootusetu üritus. Peame sellise asja vastu meeskondlikult harjutama. Täna me veel meeskondlikult valmis ei ole. Järgmise sarnase vastase vastu oleme juba paremini valmis,“ arutles Rannula lõpuvile järel.