DELFI KLAIPEDAS | Kotsar: olen kuttide üle äärmiselt uhke, sest suutsime teha korrektuurid ja tulla mängu tagasi

„Teadsime, et leedukad tulevad selliselt peale ja lootsime, et kohtunikud annavad natuke rohkem vilesid, aga kahjuks ei andnud – peame ise paremad olema. See on lubamatu, et lasime esimesel poolajal vastasel visata 60 punkti,“ tõdes koondise keskmängija, kelle arvele jäi 16 punkti ja 4 lauda. Sealjuures viskas Kotsar meeskonna esimesest 27 punktist 10.