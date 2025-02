Malcolm Wilson on Romet Jürgensonist vaimustuses. „M-Sport näeb teda astumas Fourmaux’ jälgedes.“

Wilson on aastate jooksul rallimaailma toonud mitmeid tulevikutegijaid. Oma esimese võimaluse on ta andnud nii Ott Tänakule, Elfyn Evansile kui ka Adrien Fourmax’ile.

Viimati loodetigi, et Fourmaux hakkab M-Spordile taas võite tooma, kuid Hyundai meelitas algavaks hooajaks prantslase enda ridadesse. Nüüd on taas asutud otsingute teele ning tulevikku silmas pidades on panustatud ka Jürgensonile.

„Malcolm fännab Rometit. Just tema oli üks nendest inimestest, kes valisid Rometi Rally Stari programmis välja,“ sõnas M-Spordi boss Richard Millener DirtFishile. „Sellest ajast peale on ta olnud Rometi tegemistest vaimustuses. Muljet avaldavad tema kiirus ja tõsiasi, et ta on lühikese ajaga nii palju saavutanud.“