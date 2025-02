Aivar Pohlak kandideerib UEFA täitevkomiteesse

UEFA täitevkomitee on Euroopa jalgpalli juhtorgan, mis kannab vastutust ala arendamise eest ja kus võetakse vastu Euroopa jalgpalliga seotud olulised otsused. UEFA kongress valib lisaks presidendile täitevkomiteesse 16 liiget. Tänavu 3. aprillil toimuval UEFA kongressil valitakse kümme täitevkomitee liiget, kellest kaheksa mandaat kestab neli ja kahe mandaat kaks aastat.

„Vestlusi sel teemal, et võiksin UEFA täitevkomiteesse kandideerida, on suuremal või väiksemal määral peetud viimase kolme-nelja UEFA täitevkomitee valimise eel, kuid varasemalt ma ei läinud nendega kaasa. Eelmise aasta aprillis olid esimesed jutud, mis panid mind asjale vaatama varasemaga võrreldes teisiti. Septembrikuisel UEFA liikmesliitude juhtkondade arutelukoosolekul, mille ettevalmistamises aktiivselt osalesin, tulid neli alaliitu konkreetse sõnumiga, et peaksin kandideerima. Olin selleks ajaks põhimõttelise otsuse langetanud ja kinnitasin huvi,“ ütles EJLi president Aivar Pohlak alaliidu pressiteate vahendusel.