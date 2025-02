Kaks aastat koduse laskesuusatamise MM-ini. Kuidas toimib parkimine, majutus ja kui palju rahvast Tehvandile mahub?

Laskesuusatamine on piisavalt populaarne, et 2026. aasta märtsikuisel Otepää MK-etapil ja 2027. aasta veebruaris peetaval MM-il publikupõuda karta pole. Loorberitele ei saa sellegipoolest puhkama jääda. Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul mahub Tehvandi staadionile ja radade äärde umbes 20 000 pealtvaatajat. Loomulikult on eesmärk see arv täis saada ja töid tuli alustada varakult.