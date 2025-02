DELFI KLAIPEDAS | Miks ei mõjuta Leeduga mäng Eesti asetust loosis ehk millised on (hetkeseisuga) EM-i tugevusgrupid

Hoolimata esmaspäeva õhtul toimuva valikmängu tulemusest on Eesti korvpallikoondis kõigi märkide järgi EM-i loosimisel viiendas tugevusgrupis. Kes on 24 EM-ile pääsenud meeskonda ja millistes tugevusgruppides nad (tõenäoliselt) on?