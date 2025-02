DELFI VIDEO | Pärnu ja Võru poolfinaal pakkus tulise lõpu, Võru mehele näidati punast kaarti

21:17 seisul sai Raadik uuesti servida ja selle pallivahetuse võitis juba Pärnu. Seepeale plaksutas Võru libero Cris-Karlis Lepp irooniliselt kohtunikule, mille peale vilemees lehvitas talle punast kaarti. See tähendas Pärnule üht lisapunkti ehk seis oli juba 23:17. Neljanda geimi võitis kodumeeskond lõpuks 25:18.

„Kohtunik tegi alguses ühe otsuse, aga muutis selle ümber ja andis uue palli. Ma arvasin tegelikult ise ka, et esialgne otsus oli vale ja ta muutis ära, mis on iseenesest okei,“ rääkis Delfile Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp . „Lepp kees tulisel hetkel olukorras korra üle ja aplodeeris kohtunikele irooniliselt.“

Punane kaart automaatselt mängija lahkumist ei tähenda, kui enne juba üht kaarti all pole.

Lüütsepp juhtunust suurt numbrit ei teinud. „Seis oli sel hetkel 17:21. Olime just paar head punkti saanud järjest ja siis oleks vahe veel väiksem olnud, aga samas oli meie (tagasitulek) selleks hetkeks juba üsna teoreetiline. Meil on sel hooajal olnud palju tähtsamatel momentidel kohtunikega vaidlusi, seekord läks nii. See oli lõpuks lihtsalt üks mänguline olukord,“ sedastas ta.