Rallisõitjad panid seljad kokku ja nõuavad FIA-lt lahendust. „See on jõudnud vastuvõetamatule tasemele“

Uut suunda on vedanud FIA president Mohammed ben Sulayem. Esimese rikkumise korral tuleb ebakorrektse käitumise eest tasuda 10 000 eurot, ent see on kõigest baassumma, mis F1 sõitjate puhul korrutatakse nelja ja rallimeeste puhul kolmega. Uute eksimustega trahvid aina kasvavad. Lõpuks on kohtunike kogul võimalus sõitja koguni võistlustelt eemaldada.

Rootsi MM-ralli järel sai esimese trahvi kätte Hyundai sõitja Adrien Fourmaux, kes punktikatse järel finišis antud intervjuus lausus „we f***ed up yesterday“, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada: „Me keerasime eile asja p****e.“ Fourmaux viitas tolles intervjuus oma laupäevasele väljasõidule.

FIA määras prantslasele kohe 10 000 euro suuruse trahvi, millele lisandus veel 20 000 eurone tingimisi karistus, mis jõustub, kui prantslane peaks sel hooajal uuesti midagi ebasobivat ütlema.

Esmaspäeval tulid rallisõitjad välja omapoolse avaldusega, kus nõuavad olukorrale paremat lahendust ning tõstatavad ühtlasi küsimuse: kuhu FIA trahvidest saadud raha suunab?

WoRDA ühisavaldus:

„Rallisõitjad ja kaardilugejad said inspiratsiooni GPDA (F1 sõitjate ühisorganisatsioon) kolleegidelt ja ühendasid jõud, et avaldada oma arvamust ning leida selgust ja koostööd parema tuleviku nimel. Esiteks rõhutame, et sarnaselt igale teisele spordialale peavad ka siin võistlejad kohtunike otsustele vastavalt käituma. Seda küsimust me kahtluse alla ei sea.

Me pole kõik täiskohaga professionaalid, aga oleme silmitsi sama ekstreemsete tingimustega ning meie kirg on sama. Lisaks rallisõitmisele on meie roll laienenud. Tänapäeval pole rallimehed ainult sportlased, vaid ka meelelahutajad, sisuloojad ja meediategelased. Alates pealtvaatajate telefonidest kuni WRC kaamerateni oleme kogu aeg kättesaadaval: enne võistlust, selle ajal ja pärast võistlust. Varavalgest hilisõhtuni välja.