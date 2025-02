Keset kohtumist platsil kokku varisenud Itaalia jalgpalliäss pääses haiglast koju

Itaallane viidi väljakult otse haiglasse. Fiorentina klubi andis esmaspäeva hommikul teada, et ründaja lubati öö jooksul haiglast koju ning uuringud täiendavaid vigastusi ei leidnud. Kui pikaks Keani mängupaus kujuneb, ei ole teada.

Mullu suvel Torino Juventusest Fiorentinasse siirdunud Kean on 15 tabamusega käimasoleval klubi suurim väravakütt liigas. Temast rohkem väravaid on Serie A-s tänavu löönud vaid Atalanta ründaja Mateo Retegui (21 väravat).