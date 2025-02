Keenia MM-etapil on stardis kümme Rally1 meest

Safari rallil on võistlustules kümme Rally1 sõitjat. Hyundai’d esindavad põhisõitjad Tänak, Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Toyota eest on stardis samuti täishooaega kaasa tegevad Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. M-Sporti esindavad põhimehed Josh McErlean ja Gregoire Munster ning erasõitjana on teist etappi järjest stardis ärimees Jourdan Serderidis.