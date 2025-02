DELFI KLAIPEDAS | Põhja-Makedoonia matšis mängujuhina kaheksa söötu jaganud Jurkatamm: vastutust ja pinget on rohkem

Enne toonast koondiseakent viskas tagamängija Avellino ridades keskmiselt 6,5 punkti, aga alates novembri lõpust on keskmine punktisumma 12,5. Sealjuures eestlasel on kasvanud minutid ja muutunud roll, sest esmakordselt saab ta suuremat vastutust mängujuhi kohal.

„Eelmise akna ajal sai meie põhiviisiku mängujuht vigastada ja mulle hakkas seal rohkem minuteid tulema – treener sai aru, et nii ongi parem. Jagame kahekesi itaallasega minuteid ühe-kahe peal, seni on hästi välja tulnud,“ oli viimaste kuudega rahul Jurkatamm, kes veebruaris on ka koondises mängujuhi rollis.