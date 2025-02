Osalejad paigas: selgus viimane koondis, kes korvpalli EM-ile koha kindlustas

Esmaspäeval lõpetatakse valiksari ka A-, E-, F, G ja H-alagrupis, kus kõigis on edasipääsejad juba selged.

Eesti koondis heitleb H-alagrupis esikoha eest, kui esmaspäeval mängitakse võõrsil Leeduga. Mõlemal võistkonnal on kirjas neli võitu ja üks kaotus. Delfi kajastab kell 19.30 Klaipedas algavat kohtumist otseblogi vahendusel.

Iga korraldajamaa saab ühe riigi enda alagruppi valida. Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu avaldas pärast reedest võitu Põhja-Makedoonia üle, et lätlased on otsustanud just eestlastega käed lüüa.