TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis alistab Leedu ka teist korda ja kindlustab alagrupi võidu?

Eesti ja Leedu esimese omavahelise mängu võitsid eestlased mullu veebruaris 65:59. Nüüd loodavad eestlased ka alagrupi võidu kindlustada. „See on kogu meie satsi jaoks väga oluline mäng, sest Leeduga on teine tunne mängida. Leedukad vaatavad meid, et nemad on suur korvpalliriik ja misasi see meie oleme. Mina lähen esmaspäevast mängu võitma,“ rääkis igapäevaselt Leedu klubis Jonava palliv Mihkel Kirves.