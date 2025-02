INTERVJUU | Tuuli Tomingas: võtsin ennast Eestisse tulles käsile. Sain aru, et tujudeks pole enam aega

Kümmekond päeva enne Šveitsis Lenzerheides toimunud maailmameistrivõistlusi kauaoodatud taset näidanud eestlanna heale vormile tõmbas kriipsu peale haigus. Õnneks mitte otsustava kriipsu. MM-i teisest nädalast pigistas 30-aastane Tomingas välja tavadistantsi seitsmenda ja pühapäevase ühisstardi üheksanda koha.

Kolmandat MM-i järjest kümne parima sekka kerkinud Tomingas rääkis Delfile antud intervjuus, kuidas ta viimaste kuude jooksul mitu korda raskest seisust välja tuli. Hooaja lõpetuseks on tal Eesti laskesuusafännidele varuks üllatus.

Tuuli Tomingas, teame, et su eesmärgid on kõrged ja mõtled medalist. Kas tiitlivõistlustel medalile sõitmine oli senise karjääri jooksul kõige reaalsem just Lenzerheide ühisstardis?

Võiks nii öelda küll. Tundsin hommikul, et keha on juba täiesti heas seisus. Ühelgi eelmisel päeval ei olnud tunda, et võiksin siin midagi üldse loota. Sellest tingituna oli mul enne starti äärmiselt suur närv sees. Kartsin, et äkki hakkab see laskmist segama. Õnneks ei hakanud. Pigistasin välja kõik, mis sain. Aga kuna tingimused olid äärmiselt aeglased, siis suurt rolli mängisid ka suusad. Minu pargis selle ilma jaoks ideaalset suuska ilmselt ei olnud, et oleksin saanud medali eest heidelda. Võtsin maksimumi.

Kui uskumatu see on, et parim medališanss tekkis just tänavusel MM-il, mille eel oli seis päris kehv?

