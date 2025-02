Tõkkesprindis üllatuskulla võtnud Johannes Erm: oleks ikka tahtnud, et Pedriksil hästi läheb

Erm jooksis eile 60 meetrit ajaga 7,00 (isiklik rekord 6,90) ja tõukas kuuli 14.55 (isiklik rekord 15,72), täna võidutses ta 60 m tõkkejooksus isikliku rekordiga 7,99 (varasem rekord 8,03) ning ületas kõrgushüppes 2.00 (isiklik rekord 2.08).

Tõkkesprindi suurfavoriit Keiso Pedriks tegi häda jalale ja piirdus finaalis seitsmenda kohaga (8,36).

„Nägin, et ta jooksis ühel soojendusjooksul tõkkesse sisse. Siis mõtlesin, et natuke lootust on, aga oleks ikkagi tahtnud, et tal hästi läheks,“ tõdes Erm.

„Kuul läks hästi. Siin on päris libe ring. See on minu selle halli rekord,“ jäi Erm kuulitõukega rahule eriti stabiilse seeria poolest: 14.55 - X - 14.44 - 14.54 - 14.43.

„60 meetri kiirus oli väga hea. Finaalis polnud minek väga hea, aga selle saab korda. Kõrgus oli ka hästi - oleks tahtnud, et kolme sentimeetri kaupa latti tõstetaks, siis oleks jõudnud kõrgematel kõrgustel sammu tahapoole panna,“ lisas ta teiste alade kohta.

Oma üldise seisundi kohta sõnas Erm: „Läheb järjest paremaks. Nüüd oli juba võistluse tunne ja mingi ärevus hakkab tellima, päris hea!“

Kui ajakirjanikud Ermi tervisliku seisundi kohta pärisid, tõdes Erm, et seis on parem kui aasta tagasi Glasgow MM-i eel, mil olukord oli mitme pisivigastuse tõttu päris ärev. „On, nagu kümnevõistlejal ikka...“ andis ta mõista, et päris tervet mitmevõistlejat polegi olemas, kuid muretsemiseks polevat põhjust.

Nädal tagasi naasis Erm nädalasest treeninglaagrist Hispaanias, kus rõhku pandi kõrgushüppele, kuulile ja „viimastele teravatele ja valusatele jooksudele“. „Nüüd teen veel kõik tehnilised asjad läbi ning treenin jõusaalis kergemini ja kiiremini,“ lisas ta viimase vormilihvi kohta.

Meeste seitsmevõistlus on Apeldoornis kavas 7. ja 8. märtsil. Kindlalt on EM-il kohal Erm ja Karel Tilga, väike lootus on veel peale saada Risto Lillemetsal. Lõplik Eesti koondise nimekiri selgub kolmapäeva hommikul.

