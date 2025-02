KOMMENTAAR | Riigikogu naeruväärne jututuba teemal „Kuidas tuua medaleid ja panna lapsed liikuma?“ lahendust ei leidnud

Läinud neljapäeval toimus Riigikogus ajalooline üritus – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu pealkirjaga „Spordi tuleviku plaan: kuidas tuua medalid ja panna lapsed liikuma!“. Ajalooline ses mõttes, et varem pole nõnda kõrgel tasemel sporditeemasid arutatud.

Siinkirjutajal oli õnn mitte viibida eelmainitud üritusel ning sellega kolm tundi aega kokku hoida. Stenogrammi lugedes sai selgeks, et enamasti räägiti asjadest, mida kõik niikuinii teavad ning mõtte tasandil käidi välja paar ideed, mis niikuinii ei realiseeru. Ainsatki konkreetset otsust vastu ei võetud. Kui keegi suudaks lahti seletada, mis kasu tõuseb sellest, et pool seltskonda rahva teenreid – kohal viibis 50 Riigikogu saadikut – kõnesid pidasid, siis paluks teada anda. Mitu protsenti Eesti rahvast hakkas reedest alates rohkem liikuma ja mitu medalit me Los Angelese olümpial võidame?